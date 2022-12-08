Daily Mail: британец пожаловался на сексуальное насилие со стороны украинского беженца

Житель Британии утверждает, что он подвергся сексуальному насилию со стороны украинского беженца, которого он приютил. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам британца из Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он решил приютить мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья является геем.

Украинец из Ужгорода переехал к британцу в августе. Спустя несколько недель хозяин пожаловался на сексуальное насилие со стороны беженца. Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его.

Предполагаемая жертва заявила, что потеряла веру в полицию, решившую не проводить медэкспертизу якобы оставленных беженцем синяков на его ягодицах, руках и ногах.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии. Они были вынуждены уехать обратно на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.