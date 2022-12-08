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11:59, 8 декабря 2022Среда обитания

Россиянам рассказали о доступности жилья в 2023 году

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в 2023 году доступность жилья не снизится

Фото: Shutterstock

Гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал, что в 2023 году доступность жилья не будет снижаться. Его слова приводит ТАСС.

Мутко отметил, что на данный момент на рынке жилья не распродано около 40 миллионов квадратных метров. При этом спрос населения был удовлетворен, цены начали стабилизироваться. «Думаю, что такой же ситуация будет в следующем году, больше снижения доступности не будет происходить», — отметил политик.

По его словам, доступность жилья зависит от стоимости объектов и доходов населения. Так, в 2020-2021 годах баланс спроса и предложения был нарушен, из-за чего недвижимость подорожала. Мутко отметил, что власти контролируют ситуацию на рынке и принимают меры, чтобы поддерживать спрос или предложение.

Ранее городом с самым доступным жильем на первичном рынке стал Волгоград, где квадратный метр в новостройках стоил в среднем 80,27 тысячи рублей. Второе место занял Челябинск, на третьей строчке оказался Воронеж.

Нина Ташевская
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