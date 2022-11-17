Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:04, 17 ноября 2022Среда обитания

Названы российские мегаполисы с самым доступным жильем

Эксперт по недвижимости Закиров: городом с самыми доступными новостройками стал Волгоград
СюжетНаселение России:

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Городом с самым доступным жильем на первичном рынке стал Волгоград — один квадратный метр в новостройках этого города стоит в среднем 80,27 тысячи рублей. Такие данные назвал руководитель ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров, пишут «Известия».

Второе место занимает Челябинск — там «квадрат» строящегося жилья стоит 85,98 тысячи рублей. На третьей строчке — Воронеж с показателем 95,17 тысячи рублей за квадратный метр. Следом идут Омск (100 тысяч рублей за «квадрат») и Самара (101,4 тысячи рублей).

На вторичном рынке жилья самые дешевые варианты продаются в Челябинске (64,86 тысячи рублей за «квадрат»), Волгограде (77,27 тысячи рублей за «квадрат»), Омске (83,82 тысячи рублей за «квадрат»), Перми (85,96 тысячи рублей за «квадрат») и Воронеже (87,17 тысячи рублей за «квадрат»).

Самые дорогие новостройки, по оценкам эксперта, находятся в Москве — там средняя стоимость «квадрата» находится на уровне 302,78 тысячи рублей. Далее по уровню цен идут Санкт-Петербург (252,89 тысячи рублей за «квадрат»), Казань (189,09 тысячи рублей), Новосибирск (132,92 тысячи рублей) и Краснодар (132,28 тысячи рублей).

Наименее доступные квартиры на вторичном рынке также наблюдаются в Москве (284,96 тысячи рублей за «квадрат»), Санкт-Петербурге (198,10 тысячи рублей), Казани (137,79 тысячи рублей), Нижнем Новгороде (112,11 тысячи рублей) и Новосибирске (107,09 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Загитов пояснил, что стоимость жилья напрямую зависит от уровня доходов населения в городе, а также от социально-экономического развития региона и размера валового регионального продукта в целом. «Так, в меньших по численности городах стоимость новостроек может быть на порядок выше, чем в городах с большим количеством населения. Явные примеры тому — Казань и Екатеринбург», — уточнил специалист.

Эксперт добавил, что стоимость жилой недвижимости также зависит от количества застройщиков в городе с выданными разрешениями на строительство и экологической обстановки в регионе. По словам Закирова, при относительно небольшой разнице в численности населения и уровне заработной платы стоимость одного квадратного метра новостройки в Челябинске более чем в два раза ниже аналогичного показателя в Казани.

«Можно констатировать, что самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом», — заключил Загитов.

Ранее стало известно, что в России начали медленнее возводить жилье — темпы строительства в октябре 2022 года уменьшились на 10,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Наибольшее снижение зафиксировали в Брянской области — отрицательная динамика достигла 88,4 процента.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд назвал виновных в катастрофе с рейсом MH17 в Донбассе
Бывший капитан МЮ назвал опасность сохранения Роналду в клубе
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков
Зеленский пытался дозвониться до Байдена после инцидента с ракетой в Польше
Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети
Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению
Поседевшая в 16 лет девушка перестала красить волосы и обрела поддержку в сети
Гаагский суд заявил о принадлежности сбившего MH17 ЗРК к российской армии
США призвали Украину быть осторожными с заявлениями после ЧП в Польше
Google обязали разблокировать YouTube-канал НТВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.