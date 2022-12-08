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17:28, 8 декабря 2022Путешествия

ЕС не поддержал присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне

СМИ: в Евросоюзе не поддержали решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону

Фото: AP

Совет по внутренним делам и юстиции Европейского союза (ЕС) отказался поддерживать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на болгарские СМИ.

Отмечается, что в поддержку балканских государств выступили 25 из 27 министров стран-членов ЕС. Против высказались представители Нидерландов и Австрии.

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Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января. Премьер-министр республики Андрей Пленкович подчеркнул, что Хорватия получила единодушную поддержку Совета ЕС по внутренним делам и юстиции.

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Фариза Бацазова
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