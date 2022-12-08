ЕС не поддержал присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне

СМИ: в Евросоюзе не поддержали решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону

Совет по внутренним делам и юстиции Европейского союза (ЕС) отказался поддерживать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на болгарские СМИ.

Отмечается, что в поддержку балканских государств выступили 25 из 27 министров стран-членов ЕС. Против высказались представители Нидерландов и Австрии.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января. Премьер-министр республики Андрей Пленкович подчеркнул, что Хорватия получила единодушную поддержку Совета ЕС по внутренним делам и юстиции.

