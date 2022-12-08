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16:43, 8 декабря 2022Мир

Страны ЕС согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Страны ЕС согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Страны Евроcоюза (ЕС) согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января. Об этом говорится в официальном аккаунте постоянного представительства страны при ЕС в Twitter.

«Последний шаг сделан! <...> В настоящее время официально подтверждено, что Хорватия присоединяется к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года», — сказано в сообщении.

Премьер-министр республики Андрей Пленкович добавил, что Хорватия получила единодушную поддержку Совета ЕС по внутренним делам и юстиции.

В Шенгенскую зону включены 26 стран, в которых действует единая система пограничного контроля. 16 ноября Еврокомиссия объявила о готовности Хорватии, Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенскому пространству. Тогда же стало известно, что вопрос о включении новых государств в Шенгенскую зону будет решаться 8 декабря.

В начале декабря сообщалось, что Нидерланды не одобрили присоединение Болгарии к Шенгенскому пространству. Утверждалось, что Нидерланды стали единственной страной, которая не одобрила кандидатуру Болгарии в этом контексте.

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Полина Матюхина
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