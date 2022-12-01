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18:06, 1 декабря 2022Мир

Нидерланды не одобрили вступление Болгарии в Шенген

Нидерланды не одобрили вступление Болгарии в Шенгенскую зону

Фото: Jan Kruger / Getty Images

Болгария не удовлетворяет ряду требований Амстердама для вступления в Шенгенскую зону. Об этом сообщает голландская газета Telegraaf.

Издание подчеркивает, что Нидерланды остаются единственной страной, не одобрившей кандидатуру Болгарии в контексте вступления в Шенгенскую зону. При этом Еврокомиссия ранее объявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенген. Окончательное решение правительство Нидерландов вынесет 2 декабря.

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«Правительство даст зеленый свет для принятия Румынии и Хорватии, однако Болгария остается объектом интенсивных обсуждений за закрытыми дверями», — отмечает автор материала. Как указывают источники газеты, Болгария не удовлетворяет ряду требований голландской стороны.

До этого стало известно, что Европейский парламент уже одобрил вступление Хорватии в шенгенскую зону и прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной и Хорватией. При этом отмечается, что окончательное решение по интеграции страны должны принять 27 лидеров стран-членов объединения.

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Глеб Бажуткин
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