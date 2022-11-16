Стало известно о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии вступить в Шенген

Совет Евросоюза проголосует 8 декабря по вступлению Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенген

Еврокомиссия (ЕК) объявила о готовности еще трех европейских государств — Болгарии, Румынии и Хорватии — полноценно участвовать в Шенгенском пространстве без пограничного контроля. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Решение по вопросу вступления в зону Шенгена будет принято 8 декабря 2022 года. Голосование в Совете Евросоюза пройдет под председательством Чехии.

«Под руководством чешского председательства 8 декабря Совет министров юстиции и внутренних дел проголосует по полноценному участию Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенском пространстве без внутреннего пограничного контроля», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре стало известно, что Европейский парламент уже одобрил вступление Хорватии в шенгенскую зону и прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной и Хорватией. При этом отмечается, что окончательное решение по интеграции страны должны принять 27 лидеров стран-членов объединения.