Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в зону Шенгена

Европейский парламент одобрил вступление Хорватии в зону Шенгена. Об этом сообщается в заявлении законодательного органа Европейского союза (ЕС), передает Reuters.

«Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией», — сказано в сообщении Европарламента. Отмечается, что за это решение проголосовали 534 евродепутата, 53 человека высказались против, 25 воздержались.

До этого Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все условия, необходимые для вступления в Шенгенскую зону. Окончательное решение по интеграции страны в Шенгенское пространство должны принять 27 лидеров стран-членов объединения.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российским туристам придется сдавать биометрические данные при поездках в Болгарию, Хорватию и Румынию в случае вступления стран в Шенгенскую зону. При этом специалисты отмечали, что процесс вступления балканских стран в Шенген может затянуться.