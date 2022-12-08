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17:27, 8 декабря 2022Мир

ОАЭ и Саудовская Аравия посодействовали обмену Бута и Грайнер

Власти ОАЭ и Саудовской Аравии помогли осуществить сделку по обмену Бута и Грайнер

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии помогли осуществить сделку по обмену россиянина Виктора Бута и баскетболистки из США Бриттни Грайнер. Об их содействии сказано в заявлении администраций арабских стран, передает РИА Новости.

«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ и министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия объявили об успехе посредничества под руководством президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна и его королевского высочества принца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в освобождении и обмене заключенными между США и Россией», — указано в документе.

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Виктория Кондратьева
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