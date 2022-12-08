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20:47, 8 декабря 2022Из жизни

Кобра выползла из крана и напугала мывших руки мужчин

Globo: в Бразилии мужчины мыли руки и столкнулись с выползшей из крана коброй

В бразильском штате Сеара мужчины столкнулись с коброй, выползшей из крана. Об этом сообщает Globo.

Инцидент произошел в пятницу, 2 декабря. Местные жители вырыли колодец и впервые открыли кран с водой. Когда несколько мужчин начали мыть руки, из крана внезапно вылезла ядовитая змея и напугала всех присутствующих. На кадрах видно, как поток воды выталкивает кобру из крана.

Жители считают, что змея застряла в колодце во время строительства. «Мы сильно испугались, но никто не пострадал. Змея, казалось, испугалась больше нас и сразу же уползла в кусты», — рассказывает местный фермер Антонио Педроса.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии Керри Дженкинс сняла на видео змею, которая выползла из-под капота ее движущегося автомобиля. Женщина поделилась роликом в социальной сети и сообщила, что остановила машину при первой же возможности.

Алиса Удовик
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