Змея выползла из-под капота движущегося автомобиля и попала на видео

UPI: зеленая древесная змея выползла из-под капота движущегося автомобиля в Австралии

Жительница Австралии Керри Дженкинс сняла на видео змею, которая выползла из-под капота ее движущегося автомобиля. Об этом сообщает UPI.

На кадрах видно, как змея выползает на капот и качается из стороны в сторону из-за потоков воздуха.

Женщина поделилась роликом в социальной сети и сообщила, что остановила машину при первой же возможности. Но змею прогнать удалось не сразу — она заползла обратно под капот. По словам Дженкинс, ее друг нашел там змею только на следующий день. Это оказалась неядовитая зеленая древесная змея.

Ранее сообщалось, что в Австралии трехметровый питон напал на пятилетнего мальчика и едва не утопил его. Отцу потребовалось около 20 секунд, чтобы освободить сына от змеи.