Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:35, 8 декабря 2022Наука и техника

Раскрыта загадка древних разрушенных жаром скелетов

Palaeontology: перегретые флюиды разрушили окаменелости древних амфибий в Ирландии

Фото: JR Harris / Unsplash

Международная группа ученых из Ирландии, Великобритании и США раскрыли загадку, почему кости древних четвероногих амфибий, живших более 300 миллионов лет назад, выглядят так, словно подвергались термической обработке. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontology, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Необычные окаменелости были изначально обнаружены в угольном пласте в графстве Килкенни, где располагается палеонтологический комплекс Джарроу. Предыдущие исследования показали, что комплекс содержит ископаемые останки самых древних амфибий, обитавших на суше, однако кости многих из них были сильно изменены, что сделало детальное изучение окаменелостей затруднительным. Предполагалось, что это изменение связано с кислотным растворением скелетов на этапе захоронения животных.

Ученые использовали комбинацию компьютерной томографии для получения рентгеновских изображений окаменелостей и лазерной абляции для химического анализа костей. Оказалось, что внутренняя морфология костей не сохранилась, а часть костного материала была заменена окружающим углем. Также исследователи выявили внутри окаменелостей кристаллы апатита, химический состав которых указывает на то, что они сформировались под влиянием жара геологических флюидов — жидких и газообразных компонентов земных недр, включая магму и нагретые растворы.

Результаты датирования продемонстрировали, что кристаллы апатита образовались, когда континенты сталкивались, формируя суперконтинент Пангея 335 миллионов лет назад. При этом возникали горные пояса, а к поверхности поднимались флюиды, которые расплавили останки захороненных животных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России
В МИД рассказали об обсуждении с США вопросов обмена заключенными
Россия отказалась разрывать дипломатические отношения с США
Раскрыта загадка древних разрушенных жаром скелетов
МИД РФ заявил об обсуждении с МАГАТЭ зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
Президента Перу задержали после решения о его импичменте
В России рассказали о переговорах с США по стратегической стабильности
В Молдавии «заминировали» украинское посольство
США продолжат поставки вооружений Киеву
В России заявили о восстановлении экспорта нефти на фоне санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.