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03:21, 8 декабря 2022Мир

Шольц сообщил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружениями в Европе

Шольц заявил, что готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе

Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газетам редакционной группы Funke сообщил, что он готов приступить к обсуждению с Россией вопрос о контроле над вооружениями в Европе. Он отметил, что сделать это получиться лишь после остановки боевых действий на Украине.

«В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе», — заявил политик, отметив, что Берлин предлагал Москве вести диалог на эту тему еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Шольц вновь подтвердил намерения ФРГ оказывать поддержку Киеву, подчеркнув, что при этом нельзя допустить вовлечение НАТО в военное противостояние.

Ранее стало известно, что правительство Германии осуществило поставку Украине 20 бронетранспортеров (БТР) Dingo. Помимо этого Киеву направили два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

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Марина Совина
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