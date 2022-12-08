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06:15, 8 декабря 2022Россия

Названо число привлеченных к ответственности за коррупцию чиновников за 11 лет

Бастрыкин: 72 тысячи чиновников были привлечены к ответственности за коррупцию за 11 лет

Фото: Pixabay

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости назвал число чиновников и государственных служащих, которых привлекли к ответственности за коррупцию за последние 11 лет. По его словам, перед судом предстали примерно 72 тысячи человек.

«Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК РФ», — заявил он.

Ранее в Москве задержали заместителя гендиректора по наземному обслуживанию государственной авиакомпании «223-й летный отряд» Минобороны России Евгения Бутусова по подозрению в получении взятки. Задержанный отказался от сотрудничества со следствием и дачи показаний. Возбуждено уголовное дело, однако какие-либо подробности не разглашаются.

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Марина Совина
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