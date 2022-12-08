В Госдуме отреагировали на инцидент с вытиранием обуви о флаг ДНР

Слуцкий: вытершие обувь о флаг ДНР украинские делегаты являются отморозками

Члены украинской делегации в Конгрессе США, вытершие обувь о флаг Донецкой народной республики (ДНР), являются отморозками, которым пора в зоопарк. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В общем, выступили с гала-номером для хозяев. Показали, как и так восемь лет послушно вытирали ноги о права человека, как плевать хотели на право на жизнь людей Донбасса, как на самом деле относятся к их выбору. Мол, вот через что Украина готова переступить для присоединения к западной "цивилизации" и "демократии"», — отреагировал на инцидент политик.

Слуцкий заметил, что цивилизованные люди не ведут себя таким образом и не участвуют в подобных низкопробных шоу.

«Надеюсь, у конгрессменов хватит разума не аплодировать горе-клоунам. Иначе Капитолийский холм рискует превратиться в "зверинец"», — заключил он.

В четверг, 8 декабря, военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как украинские делегаты перед камерой вытирают ноги о флаг ДНР.

На записи видно, как один из мужчин, который, предположительно, является представителем Украины, держит в руках черно-сине-красное полотно. Он расстилает его на ковре, встает на него и жестом предлагает стоящим рядом последовать его примеру.

По словам журналиста, представители Конгресса перформанс не поддержали, однако и останавливать украинцев никто не стал.