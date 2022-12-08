Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 8 декабря 2022Россия

В Госдуме отреагировали на инцидент с вытиранием обуви о флаг ДНР

Слуцкий: вытершие обувь о флаг ДНР украинские делегаты являются отморозками

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Члены украинской делегации в Конгрессе США, вытершие обувь о флаг Донецкой народной республики (ДНР), являются отморозками, которым пора в зоопарк. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В общем, выступили с гала-номером для хозяев. Показали, как и так восемь лет послушно вытирали ноги о права человека, как плевать хотели на право на жизнь людей Донбасса, как на самом деле относятся к их выбору. Мол, вот через что Украина готова переступить для присоединения к западной "цивилизации" и "демократии"», — отреагировал на инцидент политик.

Слуцкий заметил, что цивилизованные люди не ведут себя таким образом и не участвуют в подобных низкопробных шоу.

«Надеюсь, у конгрессменов хватит разума не аплодировать горе-клоунам. Иначе Капитолийский холм рискует превратиться в "зверинец"», — заключил он.

В четверг, 8 декабря, военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как украинские делегаты перед камерой вытирают ноги о флаг ДНР.

На записи видно, как один из мужчин, который, предположительно, является представителем Украины, держит в руках черно-сине-красное полотно. Он расстилает его на ковре, встает на него и жестом предлагает стоящим рядом последовать его примеру.

По словам журналиста, представители Конгресса перформанс не поддержали, однако и останавливать украинцев никто не стал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил работу авиации в ходе СВО
В Германии историю с захватом бундестага назвали попыткой скрыть провалы властей
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В США снова запретили роботов-убийц
В Донбассе отреагировали на инцидент с вытиранием обуви о флаг ДНР
В СПЧ рассказали о проблемах с формой для участников СВО
Запашный ответил на обвинения в живодерстве
Лукашенко прибыл в Киргизию
В Подмосковье бросились продавать элитные дома
В Москве подешевели сдаваемые в аренду «однушки»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.