Украинская делегация вытерла обувь о флаг ДНР и попала на видео

Члены украинской делегации в Конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР

Украинская делегация в Конгрессе США вытерла обувь о флаг Донецкой народной республики (ДНР). Видеозапись с поступком членов делегации опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

На записи видно, как один из мужчин, который, предположительно, является представителем Украины, держит в руках черно-сине-красный флаг. «Вот этот флаг особенно хорош для...», — говорит он, начиная вытирать флагом обувь, не договаривая фразу.

После этого мужчина расстилает флаг на ковре, встает на него и приглашающим жестом предлагает стоящим рядом последовать его примеру.

Военкор указал, что представители Конгресса «перфоманс» не поддержали, однако и «останавливать украинцев никто не стал».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил сроки окончания специальной военной операции (СВО) России на Украине.