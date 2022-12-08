Кремль оценил сроки окончания СВО словами «это может быть и завтра»

Песков: конфликт на Украине «может закончиться завтра» при политической воле Киева

Специальная военная операция (СВО) может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится», — ответил пресс-секретарь президента России на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что СВО может закончиться в 2023 году.

По словам Пескова, Зеленский знает, когда это может завершиться. «Это может все закончиться завтра при желании», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине и допустил, что это произойдет в 2023 году.