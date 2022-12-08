Зеленский высказался о сроках завершения украинского конфликта

Зеленский предположил, что конфликт на Украине закончится в 2023 году

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране может закончиться в 2023 году. Такое предположение он высказал в видеообращении для издания Politico.

Издание назвало украинского лидера самым влиятельным человеком Европы. «Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — допустил Зеленский скорое завершение конфликта.

По мнению журналистов, признание украинского политика самым влиятельным в Европе может указывать на внутренние проблемы государства. «Это означают, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются», — объяснили они.

Ранее Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией. Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.