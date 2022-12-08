Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:52, 8 декабря 2022Экономика

Американцы начали скупать по дешевке акции европейских энергетических компаний

FT: американские инвесторы начали скупать акции европейских энергетических компаний

Фото: Shutterstock

Инвесторы из США начали скупать по дешевке акции энергетических компаний Евросоюза (ЕС) и Великобритании, пишет Financial Times.

Американцев привлекает низкая стоимость акций европейских фирм, особенно по сравнению с американскими компаниями. Например, ценные бумаги BP и Shell стоят примерно в два раза ниже акций американских ExxonMobil и Chevron. Укрепление позиций компаний из США происходит на фоне восстановления промышленности после пандемии коронавируса.

На стоимость акций компаний ЕС «давит» энергетический кризис, политическая неопределенность и экологический вопрос. «Европейская база акционеров менее благосклонна к нефтегазовым компаниям, чем американская. Инвесторы из СЩА учитывают экологические факторы, но для них гораздо важнее владеть лучшими компаниями в отрасли», — пояснил инвестиционный менеджер финансовой организации Franklin Templeton Фред Фромм.

Ранее сообщалось, что технологические компании Европы подешевели более чем на 400 миллиардов долларов в 2022 году. Их суммарная рыночная и оценочная стоимость рухнула с 3,1 до 2,7 триллиона долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЕС назвали ожидаемую дату принятия девятого пакета санкций
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
В Запорожской области саперы обезвредили спрятанную у заброшенного здания бомбу
В МИД России призвали Макрона подкрепить слова действиями
Россиянина задержали по подозрению в изнасиловании школьницы в тату-салоне
Девушка поделилась способом сделать салонную укладку за несколько минут
Изучено влияние витамина D на функции мозга
В Молдавии потребовали отставки министра юстиции
Российские войска нанесли удар по 93 подразделениям артиллерии ВСУ
В Эмиратах задержали еще одного организатора пирамиды Finiko
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.