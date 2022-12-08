Американцы начали скупать по дешевке акции европейских энергетических компаний

FT: американские инвесторы начали скупать акции европейских энергетических компаний

Инвесторы из США начали скупать по дешевке акции энергетических компаний Евросоюза (ЕС) и Великобритании, пишет Financial Times.

Американцев привлекает низкая стоимость акций европейских фирм, особенно по сравнению с американскими компаниями. Например, ценные бумаги BP и Shell стоят примерно в два раза ниже акций американских ExxonMobil и Chevron. Укрепление позиций компаний из США происходит на фоне восстановления промышленности после пандемии коронавируса.

На стоимость акций компаний ЕС «давит» энергетический кризис, политическая неопределенность и экологический вопрос. «Европейская база акционеров менее благосклонна к нефтегазовым компаниям, чем американская. Инвесторы из СЩА учитывают экологические факторы, но для них гораздо важнее владеть лучшими компаниями в отрасли», — пояснил инвестиционный менеджер финансовой организации Franklin Templeton Фред Фромм.

Ранее сообщалось, что технологические компании Европы подешевели более чем на 400 миллиардов долларов в 2022 году. Их суммарная рыночная и оценочная стоимость рухнула с 3,1 до 2,7 триллиона долларов.