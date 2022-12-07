Технологические компании Европы подешевели на сотни миллиардов долларов

Atomico: технологические компании Европы подешевели на 400 миллиардов долларов

Технологические компании Европы подешевели более чем на 400 миллиардов долларов в 2022 году, говорится в докладе венчурной компании Atomico.

Их суммарная рыночная и оценочная стоимость рухнула с 3,1 до 2,7 триллиона долларов. Аналитики объясняют потерю фирмами сотен миллионов долларов рекордной инфляцией, увеличением процентных ставок, геополитической нестабильностью и спецоперацией на Украине.

«Это самая сложная макроэкономическая ситуация со времен мирового финансового кризиса», — сказал CNBC партнер Atomico Том Вемайер.

Осенью инвесторы вкладывали в технологические стартапы всего по 3-5 миллиардов долларов в месяц, из-за этого объем инвестиций в третьем квартале снизился по сравнению с прошлым годом более чем на 40 процентов.

Ранее Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2023 год. Один из них — несколько миллиардеров и владельцев технологических компаний объединятся для создания консорциума под кодовым названием Third Stone, который должен будет привлечь более одного триллиона долларов.