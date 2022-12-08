Пассажир самолета посадил собаку в рюкзак и прослыл живодером за рассеянность

На досмотре в аэропорту пассажир забыл про щенка в рюкзаке и отправил сумку через сканер

В США владелец собаки посадил питомца в рюкзак и отправил через рентгеновский сканер для досмотра багажа в аэропорту — за свою рассеянность мужчина прослыл живодером в сети. Об этом случае сообщается в Twitter-аккаунте американской Транспортной службы безопасности по району Великих озер.

Инцидент произошел в региональном аэропорту округа Дейн в Мэдисоне. На прилагаемой фотографии показан рентгеновский снимок, на котором видны очертания маленького коричневого щенка, буквально втиснутого в небольшой рюкзак.

Фото: @TSA_GreatLakes

Сообщается, что пассажир самолета забыл сообщить сотрудникам службы безопасности о животном внутри сумки, прежде чем поставить ее на конвейерную ленту сканера. Тем не менее доподлинно неизвестно, действительно ли путешественник запамятовал про питомца или же попытался тайно пронести щенка на борт воздушного судна.

Публикация вызвала волну возмущения среди пользователей Twitter. Так, один комментатор предложил в качестве наказания прокатить владельца собаки через рентгеновский сканер, а другой призвал посадить хозяина щенка в тюрьму за жестокое обращение с животными. Большинство юзеров сошлись во мнении, что пассажир пытался избежать платы за провоз домашних питомцев в ручной клади.

Ранее в октябре пара туристов внезапно обнаружила в чемодане свою собаку, которая спряталась между вещей. Отмечалось, что путешественники нашли питомца случайно — открыть сумку и переложить часть вещей попросила сотрудница аэропорта, которая заметила превышение допустимой нормы веса багажа.