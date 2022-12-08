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09:32, 8 декабря 2022Путешествия

Подмосковный аэропорт открыл новый сегмент терминала

В Домодедово в тестовом режиме открыли новый сегмент пассажирского терминала

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Подмосковный аэропорт Домодедово открыл новый сегмент пассажирского терминала для обслуживания внутрироссийских рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

В среду, 7 декабря, из нового сегмента аэровокзала DME (Т2), который пока работает в тестовом режиме, уже вылетели первые пассажиры. Отмечается, что открытие сегмента позволит Домодедово протестировать технологическое оборудование в реальных операционных условиях при ограниченной нагрузке.

«В дальнейшем это обеспечит комфортный бесшовный переход к полномасштабной эксплуатации терминальных мощностей для обслуживания международных рейсов», — уточняется в сообщении.

Ранее в ноябре международный аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в настоящее время на территории аэровокзала осуществляются все мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников авиагавани.

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Дарья Рыбак
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