В Донецке пять шахт остались без света из-за обстрела ВСУ

В Минугля ДНР сообщили, что пять шахт в Донецке остались без света из-за обстрела ВСУ

В Донецке пять шахт остались без света в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

Обесточены оказались шахты имени М. Горького ГУП ДНР «ГУРШ», А.Ф. Засядько, А.А. Скочинского, Е.Т. Абакумова, а также шахта «Лидиевка». По предварительным данным, в тот момент в горных выработках находились 186 человек.

«Благодаря оперативной работе энергетиков уже в 11:05 было подано напряжение на четыре угледобывающих предприятия. Пока что без электроэнергии шахта имени А.Ф. Засядько», — отметили в министерстве. Там также добавили, что пострадавших на указанных шахтах нет.

Ранее сообщалось, что после обстрелов со стороны ВСУ половина Донецка оказалась обесточена. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях.