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11:47, 8 декабря 2022Россия

Половину Донецка обесточило

Представительство ДНР в СЦКК: пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Пять районов Донецка обесточило в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Среди частично лишившихся электричества районов оказались Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский. Представительство ДНР в СЦКК также заявило, что обстрелы продолжаются, и попросило граждан оставаться в укрытиях.

7 декабря ВСУ ударили по Калининскому району Донецка американскими корректируемыми снарядами M982 Excalibur. Как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, никто не пострадал.

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Василий Мека
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