Половину Донецка обесточило

Представительство ДНР в СЦКК: пять районов Донецка частично обесточило из-за обстрела ВСУ

Пять районов Донецка обесточило в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает в Telegram представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Среди частично лишившихся электричества районов оказались Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский. Представительство ДНР в СЦКК также заявило, что обстрелы продолжаются, и попросило граждан оставаться в укрытиях.

7 декабря ВСУ ударили по Калининскому району Донецка американскими корректируемыми снарядами M982 Excalibur. Как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, никто не пострадал.