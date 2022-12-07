ВСУ ударили по Донецку американскими снарядами Excalibur

ВСУ ударили по Калининскому району Донецка корректируемыми снарядами США Excalibur

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ударили по Калининскому району Донецка американскими корректируемыми снарядами M982 Excalibur, сообщило в Telegram представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Артиллерийский снаряд M982 Excalibur относится к классу высокоточного оружия — его применение по гражданскому объекту массового посещения, где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки», — сообщили в СЦКК, отметив, что никто не пострадал.

4 декабря украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» и гостиницы «Виктория» в центре Донецка. На опубликованных снимках видна выбоина от снаряда вблизи стадиона и скульптуры мяча в честь «Шахтера». Кроме того, горожане запечатлели, как осколками повреждены стены киоска на площади, деревья и фонари.