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17:27, 7 декабря 2022Россия

ВСУ ударили по Донецку американскими снарядами Excalibur

ВСУ ударили по Калининскому району Донецка корректируемыми снарядами США Excalibur

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ударили по Калининскому району Донецка американскими корректируемыми снарядами M982 Excalibur, сообщило в Telegram представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Артиллерийский снаряд M982 Excalibur относится к классу высокоточного оружия — его применение по гражданскому объекту массового посещения, где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки», — сообщили в СЦКК, отметив, что никто не пострадал.

4 декабря украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» и гостиницы «Виктория» в центре Донецка. На опубликованных снимках видна выбоина от снаряда вблизи стадиона и скульптуры мяча в честь «Шахтера». Кроме того, горожане запечатлели, как осколками повреждены стены киоска на площади, деревья и фонари.

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