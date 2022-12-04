Украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке

В районе стадиона «Донбасс-Арена» и гостиницы «Виктория» в Донецке разорвались снаряды

Украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» и гостиницы «Виктория» в центре Донецка. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

В результате произошедшего была повреждена часть объектов города. Мэр также показал в своем Telegram-канале снимки очевидцев, на которых видны последствия обстрелов. На них видна выбоина от снаряда вблизи стадиона и скульптуры мяча в честь «Шахтера». Кроме того, горожане запечатлели, как осколками повреждены стены киоска на площади, деревья и фонари.

Уже известно, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 11 горожан, также повреждено высотное здание связи «Комтел» в Ворошиловском районе. Местных жителей призвали по возможности не выходить на улицу.

«Донбасс-Арена» — стадион, рассчитанный более чем на 50 тысяч зрителей. Он построен в 2009 году. В 2012-м на стадионе проходили матчи Чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что военные открыли огонь по позициям в селе Нетайлово.