Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 4 декабря 2022Россия

Украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке

В районе стадиона «Донбасс-Арена» и гостиницы «Виктория» в Донецке разорвались снаряды
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» и гостиницы «Виктория» в центре Донецка. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

В результате произошедшего была повреждена часть объектов города. Мэр также показал в своем Telegram-канале снимки очевидцев, на которых видны последствия обстрелов. На них видна выбоина от снаряда вблизи стадиона и скульптуры мяча в честь «Шахтера». Кроме того, горожане запечатлели, как осколками повреждены стены киоска на площади, деревья и фонари.

Уже известно, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 11 горожан, также повреждено высотное здание связи «Комтел» в Ворошиловском районе. Местных жителей призвали по возможности не выходить на улицу.

«Донбасс-Арена» — стадион, рассчитанный более чем на 50 тысяч зрителей. Он построен в 2009 году. В 2012-м на стадионе проходили матчи Чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что военные открыли огонь по позициям в селе Нетайлово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о зачистках чеченских омоновцев в Запорожье
В Германии заявили о рекордном числе беженцев
Названа дата потепления в Москве
В сети удивились необычному цвету рисунка тату-мастера на лице клиентки
Украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке
Задержан подозреваемый в убийстве 30-летней женщины в Москве
Роналду выразил недовольство тренером сборной Португалии
Считавшегося пятым погибшим при взрыве в российском доме реанимировали
В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и Байдена
Самойлова надела держащееся «на честном слове» платье на день рождения матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.