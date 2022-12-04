В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк шестью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 солдат в боях с подразделениями Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).