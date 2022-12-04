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12:59, 4 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из РСЗО «Град»

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из РСЗО «Град»

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк шестью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 солдат в боях с подразделениями Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

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Варвара Кошечкина
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