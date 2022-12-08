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22:27, 8 декабря 2022Культура

Умер барабанщик The Stranglers Джет Блэк

Independent: барабанщик The Stranglers Джет Блэк умер в возрасте 84 лет
Джет Блэк

Джет Блэк. Фото: Tschiponnique Skupin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Брайан Джон Даффи, более известный как Джет Блэк, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил газете Independent представитель музыканта.

По словам собеседника издания, Блэк скончался 6 декабря после продолжительной болезни. Из-за состояния здоровья в последнее время он жил в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями.

Джет Блэк был одним из основателей The Stranglers и участвовал в концертах группы вплоть до 2015 года. До музыкальной карьеры он основал одну из первых частных пивоварен в Великобритании, а позже также владел цехом по производству мороженого.

30 ноября в возрасте 79 лет умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. Певица скончалась в больнице после скоротечной болезни, говорится в заявлении семьи.

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Марина Совина
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