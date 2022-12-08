В СПЧ рассказали о проблемах с формой для участников СВО

Член СПЧ Коц сообщил, что форма участников СВО быстро изнашивается в полевых условиях

Проблемы с экипировкой участников специальной военной операции (СВО) на Украине уже не стоят так остро, однако форма бойцов зимой быстро изнашивается в полевых условиях. Об этом рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и военный корреспондент Александр Коц, передает РИА Новости.

Правозащитник также отметил, что в некоторых местах добровольцам не хватает зимних вещей. «Это не всегда из-за преступного головотяпства тыловиков, это не всегда какой-то злой умысел. Просто люди на передовой <...> живут в тяжелых лесных, полевых условиях», — сообщил Коц.

Член СПЧ уверен, что поменять ситуацию с экипировкой солдат в лучшую сторону можно с помощью индивидуального подхода.

7 декабря председатель СПЧ Валерий Фадеев во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путин рассказал, что некоторые воинские части испытывают сложности с обеспечением добровольцев зимней экипировкой. Глава государства в ответ на это заметил, что данный «вопрос разрешен», как ему казалось, но пообещал разобраться, если дефицит действительно есть.

В ноябре Фадеев призывал пофамильно назвать продавцов, которые завышали цены на экипировку для участников спецоперации на Украине. Глава СПЧ тогда подчеркивал, что недопустима ситуация, когда в одном окопе оказываются военнослужащий в бронежилете и военнослужащий в ватнике.