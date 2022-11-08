Глава СПЧ призвал пофамильно назвать завысивших цены на экипировку продавцов

Глава СПЧ Фадеев призвал пофамильно назвать завысивших цены на экипировку продавцов

Нужно пофамильно называть тех, кто завышает цену на военную экипировку. С таким призывом выступил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говорится в Telegram-канале организации.

«Я уже называл это мародерством. Надо рассказывать публично о том, что владелец лавки или производства (фамилия!) поднял цены на военную экипировку!» — сказал Фадеев.

По его словам, недопустимо, чтобы в одном окопе оказывались военнослужащий в бронежилете и военнослужащий в ватнике. В ходе встречи с общественниками в Томске Фадеев заявил, что богатые регионы России выделяют много денег на экипировку мобилизованных, а бедные — мало. Глава СПЧ призвал решить эту проблему, в частности, за счет средств федерального центра.

24 октября член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти должны разобраться с многократным повышением цен на военную амуницию, которое началось с самого начала спецоперации. В свою очередь, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова отметила, что в России цены на бронежилеты, подходящие для резервистов, выросли почти в 20 раз. Она уточнила, что в январе цена на бронежилеты составляла 7000 рублей, а сейчас — 135 тысяч.

Впоследствии подорожанием армейской экипировки заинтересовались в ФАС. По результатам совместных проверок по фактам нарушений торговым организациям были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.