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15:46, 8 ноября 2022Россия

Глава СПЧ призвал пофамильно назвать завысивших цены на экипировку продавцов

Глава СПЧ Фадеев призвал пофамильно назвать завысивших цены на экипировку продавцов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Нужно пофамильно называть тех, кто завышает цену на военную экипировку. С таким призывом выступил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, говорится в Telegram-канале организации.

«Я уже называл это мародерством. Надо рассказывать публично о том, что владелец лавки или производства (фамилия!) поднял цены на военную экипировку!» — сказал Фадеев.

По его словам, недопустимо, чтобы в одном окопе оказывались военнослужащий в бронежилете и военнослужащий в ватнике. В ходе встречи с общественниками в Томске Фадеев заявил, что богатые регионы России выделяют много денег на экипировку мобилизованных, а бедные — мало. Глава СПЧ призвал решить эту проблему, в частности, за счет средств федерального центра.

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24 октября член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что сотрудники ФАС, МВД, торговых инспекций и других региональных органов власти должны разобраться с многократным повышением цен на военную амуницию, которое началось с самого начала спецоперации. В свою очередь, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова отметила, что в России цены на бронежилеты, подходящие для резервистов, выросли почти в 20 раз. Она уточнила, что в январе цена на бронежилеты составляла 7000 рублей, а сейчас — 135 тысяч.

Впоследствии подорожанием армейской экипировки заинтересовались в ФАС. По результатам совместных проверок по фактам нарушений торговым организациям были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.

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Анастасия Шейкина
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