Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста внутреннего спроса в холода

Узбекистан полностью прекратил экспорт газа, добытого на территории страны, в связи со значительным ростом внутреннего спроса с приходом холодов, пишет «Прайм» со ссылкой на слова председателя правления «Узтрансгаза» Бехзота Нарматова в эфире местного телеканала Sevimli.

«Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100 процентов, и этот объем направлен населению», — подчеркнул он. Власти надеются, что это решение позволит удовлетворить потребности населения в топливе — такова и приоритетная задача «Узтрансгаза».

По словам Нарматова, в 2022 году Узбекистан снизил экспорт газа в три раза по сравнению с 2021-м. Одной из причин спада является строительство в стране новых электростанций. «Экономика развивается. (…) Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа», — пояснил глава «Узтрансгаза».

Ранее о резком снижении экспорта в морозы сообщал заместитель главы минэнерго страны Шерзод Ходжаев — по его словам, Узбекистан не только практически свел к нулю поставки газа за рубеж, но и нарастил его закупки. При этом ведомство прогнозировало, что по итогам 2022 года экспорта достигнет 3,3 миллиарда кубометров — главными импортерами узбекистанской нефти являются Китай и соседние государства Средней Азии.

Ранее вице-премьер Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов отверг идею газового союза с Россией и Казахстаном. Он подчеркнул, что газовое соглашение с Россией, даже если его заключат, не получит политическое измерение, а это будет один из коммерческих контрактов.