Узбекистан отверг идею газового союза с Россией

Вице-премьер Узбекистана Мирзамахмудов отверг идею тройственного газового союза с Россией

Газовое соглашение с Россией, даже если его заключат, не получит политическое изменение, а это будет один из коммерческих контрактов. Таким образом сообщения о заключении тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана прокомментировал вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, передает Reuters.

Он подтвердил, что Москва и Ташкент ведут переговоры о поставках газа, но отверг идею, что речь идет именно о союзе, а не о техническом контракте. «Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул чиновник.

Об инициативе президента России Владимира Путина на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в конце ноября рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом каких-либо подробностей он не привел, только отметил, что Путин готовится позвонить по этой теме главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал маршрут поставок газа в регион чрезвычайно актуальным. Эксперты посчитали возможный проект в этой сфере достаточно сырым и не увидели в нем больших перспектив.

Россия нуждается в новых рынках поставок газа в связи с утратой значительной доли европейского рынка. На фоне начала спецоперации на Украине руководство Евросоюза резко ускорило отказ от российских энергоносителей, в результате чего экспорт «Газпрома» с начала года в дальнее зарубежье упал почти в два раза. Перенаправить газ в Китай компания не в состоянии из-за отсутствия трубопроводной инфраструктуры, поэтому в последние месяцы стало известно сразу о нескольких новых инициативах.

Самой крупной стал проект газового хаба в Турции, который уже поддержал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Из него газ должен пойти европейским потребителям, однако проблемой остается доставка топлива из России. Соответствующую инфраструктуру только предстоит создать, скорее всего, проложить еще один трубопровод по дну Черного моря, в то время как Турция готова принимать газ и из других соседних стран, в том числе от обладающих значительными запасами Ирана и Азербайджана.