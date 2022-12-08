Раскрыта реакция Еврокомиссии на отказ включать две страны в Шенгенскую зону

Еврокомиссар Йоханссон: ЕК разочарована решением не включать Болгарию и Румынию в Шенген

Европейская комиссия (ЕК) разочарована решением Совета по внутренним делам и юстиции Европейского союза (ЕС) не включать Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону. Реакцию ЕК на отказ принимать две балканские страны в Шенген раскрыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, ее слова приводит РИА Новости.

Представитель ЕК подчеркнула, что присоединения балканских стран к Шенгену не произошло, несмотря на настойчивые призывы Еврокомиссии, Европарламента и ряда стран Евросоюза. «Но Еврокомиссия должна сохранять оптимизм, мы продолжим усилия, это будет нашим приоритетом, — добавила она. — Надеемся добиться вступления этих стран до окончания нашего мандата».

Йоханссон отметила, что Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенскую зону. «Вы заслуживаете того, чтобы стать полноценными членами Шенгенского пространства, получить доступ к свободному передвижению», — сообщила она.

Ранее Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. В поддержку балканских государств выступили 25 из 27 министров стран ЕС. Против высказались представители Нидерландов и Австрии.