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18:01, 8 декабря 2022Путешествия

Раскрыта реакция Еврокомиссии на отказ включать две страны в Шенгенскую зону

Еврокомиссар Йоханссон: ЕК разочарована решением не включать Болгарию и Румынию в Шенген
Илва Йоханссон

Илва Йоханссон. Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) разочарована решением Совета по внутренним делам и юстиции Европейского союза (ЕС) не включать Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону. Реакцию ЕК на отказ принимать две балканские страны в Шенген раскрыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, ее слова приводит РИА Новости.

Представитель ЕК подчеркнула, что присоединения балканских стран к Шенгену не произошло, несмотря на настойчивые призывы Еврокомиссии, Европарламента и ряда стран Евросоюза. «Но Еврокомиссия должна сохранять оптимизм, мы продолжим усилия, это будет нашим приоритетом, — добавила она. — Надеемся добиться вступления этих стран до окончания нашего мандата».

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Йоханссон отметила, что Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенскую зону. «Вы заслуживаете того, чтобы стать полноценными членами Шенгенского пространства, получить доступ к свободному передвижению», — сообщила она.

Ранее Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. В поддержку балканских государств выступили 25 из 27 министров стран ЕС. Против высказались представители Нидерландов и Австрии.

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Фариза Бацазова
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