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07:33, 8 декабря 2022Ценности

Бывшая сотрудница полиции разбогатела на продаже откровенных фото на OnlyFans

В Бразилии бывшая сотрудница полиции разбогатела на продаже фото на OnlyFans

Фото: @kah_kampa

Бывшая сотрудница военной полиции Кэти Кампа из Бразилии стала продавать совместные фото с дочерью на платформе OnlyFans и разбогатела. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Женщина рассказала, что начала снимать откровенный контент еще до прихода на службу, в 2013 году. Однако, устроившись в правоохранительные органы, она была вынуждена на время оставить свое занятие, к которому вернулась после увольнения. Так, 36-летняя мать четырех детей призналась, что делает откровенные снимки вместе со старшей дочерью, которой исполнилось 19 лет. «Она действительно хотела заняться этим, и мы стали создавать контент вместе», — подчеркнула бразильянка, отметив, что автором некоторых кадров выступает ее супруг.

По словам героини материала, данная сфера деятельности помогла ей разбогатеть. «На текущий момент мой доход в 20 раз превышает заработок, который мне приносила работа в полиции», — пояснила Кампа, добавив, что рада тому факту, что благодаря OnlyFans обычные люди получили возможность поправить финансовое положение.

В ноябре 37-летний косметолог Иви Лиана и ее 20-летняя дочь Тиана из Аделаиды с многомиллионным заработком, который они получают благодаря продаже фото в откровенных образах на OnlyFans, ответили на критику хейтеров.

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Карина Черных
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