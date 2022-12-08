Российских школьников отвели на экскурсию в исправительную колонию

В Брянской области школьников отвели на экскурсию в исправительную колонию

В Брянской области школьников и учащихся техникума отвели на экскурсию в исправительную колонию. Об этом пишет «Брянская губерния».

Мероприятие проводилось в рамках профориентационной работы. Студенты среднего профессионального техникума и школьники Брасовского района познакомились с деятельностью ИК №4.

Они посмотрели фильмы об учебных заведениях ФСИН России, разобрали и собрали учебное оружие, примерили средства индивидуальной защиты и активной обороны. Последние два пункта, отмечает издание, «вызвали большой интерес с их стороны».

В конце ноября в школе города Прохладного в Кабардино-Балкарии девятиклассников переодели в террористов, выдали им учебное оружие и отправили «брать в заложники» старшеклассников.