Российским школьникам выдали оружие и срежиссировали «захват» старшеклассников

В школе Кабардино-Балкарии детям выдали учебное оружие и срежиссировали захват заложников

В школе города Прохладного в Кабардино-Балкарии девятиклассников переодели в террористов, выдали им учебное оружие и отправили «брать в заложники» старшеклассников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах срежиссированного захвата видно, как одетые в камуфляж люди с оружием в руках заходят в школьный класс во время урока. Они целятся в старшеклассников из автоматов и громко приказывают детям встать и пройти к окну.

По словам директора школы Любови Малаховской, в учебное заведение пришло распоряжение о проведении учений при обнаружении бомбы и во время вооруженного нападения. Она подчеркнула, что инсценировка проводилась только в одном старшем классе. Кроме того, родители детей были поставлены в известность. Малаховская также признала, что учения нужно было организовать по-другому, отказавшись от формы и применения учебного оружия.

В свою очередь, местная активистка Анастасия Емельянова заявила, что написала заявление в полицию. По словам горожанки, о проведении учений с инсценировкой захвата заложников ей рассказал один из педагогов школы.

Ранее в школе в Геленджике силовики без предупреждения провели учения со стрельбой. Люди в масках прорвались в классы, стреляли в потолок и угрожали оружием детям и учителям. Родители школьников написали заявление в прокуратуру.

