Власти организовали проверку после учений со стрельбой в школе в Геленджике

Минобразования Краснодарского края: после школьных учений назначены служебные проверки

В Минобразования Краснодарского края в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что антитеррористические учения с захватом заложников и стрельбой в школе №1 в Геленджике были плановыми, а учащихся и сотрудников учреждения предупреждали по системе экстренного оповещения.

График их проведения был согласован с администрацией муниципалитета и подразделениями МВД, подчеркнули в ведомстве. Тем не менее по факту произошедшего организована проверка.

«О проводимой тренировке сотрудники и обучающиеся школы были предупреждены по системе экстренного оповещения. Отрабатывалась ситуация возможного вооруженного проникновения на территорию объекта и захвата заложников. В настоящее время в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю и в администрации города Геленджика назначены служебные проверки», — сообщили власти.

Отмечается, что после учений от родителей начали поступать жалобы, так как детей о них не предупреждали.

Тренировочные занятия прошли в школе 19 октября. Люди в масках прорвались в классы, стреляли в потолок и угрожали оружием детям и учителям. При этом школу предупредили об «эвакуации» за полчаса до начала учений, не предоставив никакой другой дополнительной информации.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с «Лентой.ру» заявил о необходимости прокурорской проверки по данному факту.