WP: ВСУ не разводят огонь и мучаются от холода из-за страха перед российской артиллерией

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся разводить огонь и мучаются от холодов из-за артиллерии ВС России. С таким заявлением выступила обозреватель Washington Post (WP) Изабель Хуршудян.

Хуршудян объяснила, что украинские военные испытывают страх разводить огонь из-за позиций России. «Бойцы украинского подразделения, располагающие вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение», — заявила журналистка из США.

Хуршудян рассказала, что украинские военные спят в верхней одежде, чтобы избежать мучений от холода. Они также укрываются легкими спальными одеялами и отдыхают прямо под открытым небом.

Ранее в американской ЧВК «Моцарт» рассказали о больших потерях ВСУ. «Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов... жертв являются обыденностью, не преувеличены», — подчеркнул основатель компании Эндрю Мильбурн.