Женщина избавилась от филлеров и удивила подписчиков новой внешностью

Блогерша Мелисса отказалась от филлеров ради естественной внешности и показала результат

Блогерша Мелисса избавилась от филлеров и показала результат подписчикам. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом melissaxvcx рассказала, что на протяжении десяти лет вводила в губы и нос специальные наполнители. После этого 31-летняя женщина решила избавиться от них, чтобы вернуть естественную внешность.

Так, она разместила видео, в котором продемонстрировала снимки до и после отказа от инъекций. На размещенных кадрах видно, что ранее у Мелиссы были большие и пухлые губы. «Прощай, наполнитель, навсегда», — подписала юзерша ролик и предстала перед камерой с новой внешностью.

Зрители восхитились решением Мелиссы, о чем принялись писать в комментариях под роликом, который набрал 28,9 тысячи просмотров. «Естественная красота. Тебе не нужны никакие процедуры. Ты прекрасна», «Без уколов выглядишь намного лучше», — высказывались они.

В апреле блогерша поделилась результатами неудачной контурной пластики. Девушка призналась, что увлеклась инъекциями и в семь раз превысила дозу препарата. По этой причине филлер неравномерно распределился под кожей и образовал глубокую складку, из-за которой губы перестали смыкаться.