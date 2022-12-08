ЕС захотел увеличить военную помощь Украине

Bloomberg: ЕС захотел увеличить финансирование фонда оружия для Украины на 2 млрд евро

Страны-члены Европейского союза (ЕС) захотели увеличить военную помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Уточняется, что Евросоюз намерен увеличить финансирование Европейского фонда мира для поставок оружия Киеву и другим странам как минимум на два миллиарда евро. Также известно, что в настоящее время потолок фонда составляет шесть миллиардов евро, эти средства ЕС тратит на возмещение правительствам средств, которые они расходуют на военную поддержку Украины.

По данным агентства, главы МИД стран-участниц ЕС могут подписать соответствующий документ на встрече в Брюсселе 12 декабря. Если к тому времени политики не смогут прийти к консенсусу, то лидеры ЕС рассмотрят вопрос в конце недели.

Отмечается, что для утверждения инициативы необходимо единогласное решение всех членов объединения. По словам собеседников агентства, в дальнейшем фонд могут пополнить еще большим количеством денег.

Ранее в ЕС отказались прекратить военную помощь Украине. «"Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится", — говорят они. Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос», — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.