Силовые структуры
Задержание ФСБ двоих жителей Севастополя за госизмену попало на видео
ФСБ показала видео задержания двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене
Начало событий в новости ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене
ФСБ показала видео задержания двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене. Запись опубликована на РИА Новости.
На кадрах бойцы спецназа ФСБ надевают на подозреваемых наручники, проводят обыски.
По данным спецслужбы, один из мужчин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2016 году. После начала спецоперации он за деньги стал передавать на Украину сведения об объектах Минобороны России.
Летом 2022 года крымчанин привлек к работе на СБУ своего знакомого. После этого тот за вознаграждение стал передавать украинской спецслужбе данные об объектах ФСБ через мессенджер WhatsApp. По решению суда сообщников отправили в СИЗО на два месяца.