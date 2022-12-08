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10:42, 8 декабря 2022Силовые структуры

Задержание ФСБ двоих жителей Севастополя за госизмену попало на видео

ФСБ показала видео задержания двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене
Начало событий в новости ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене

ФСБ показала видео задержания двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене. Запись опубликована на РИА Новости.

На кадрах бойцы спецназа ФСБ надевают на подозреваемых наручники, проводят обыски.

По данным спецслужбы, один из мужчин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2016 году. После начала спецоперации он за деньги стал передавать на Украину сведения об объектах Минобороны России.

Летом 2022 года крымчанин привлек к работе на СБУ своего знакомого. После этого тот за вознаграждение стал передавать украинской спецслужбе данные об объектах ФСБ через мессенджер WhatsApp. По решению суда сообщников отправили в СИЗО на два месяца.

Любовь Ширижик
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