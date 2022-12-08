Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:08, 8 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене

ФСБ заявила о задержании двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, один из мужчин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2016 году. После начала спецоперации он за деньги стал передавать на Украину сведения об объектах Минобороны России.

Летом 2022 года крымчанин привлек к работе на СБУ своего знакомого. После этого тот за вознаграждение стал передавать украинской спецслужбе данные об объектах ФСБ через мессенджер WhatsApp.

По решению суда сообщников отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Томске суд приговорил к 7,5 года колонии российского ученого Лукашина за госизмену в пользу Китая.

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
Открывших огонь из «Солнцепека» по пункту ВСУ российских бойцов сняли на видео
Раскрыты планы россиян на новогодние праздники
В Армении решили создать Службу внешней разведки
Раскрыта причина поджога квартиры с москвичкой и ее сыном
Президент Италии заявил о невозможности отменить русскую культуру
В иракских тюрьмах остались 59 россиянок
Пьяная россиянка проломила череп пятимесячному сыну
В Москве мужчина поджег квартиру с молодой женщиной и ее двухлетним сыном внутри
Курорт Европы раскритиковали за рекламный слоган для россиян «мы вас понимаем»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.