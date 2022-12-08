ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене

ФСБ заявила о задержании двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, один из мужчин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) еще в 2016 году. После начала спецоперации он за деньги стал передавать на Украину сведения об объектах Минобороны России.

Летом 2022 года крымчанин привлек к работе на СБУ своего знакомого. После этого тот за вознаграждение стал передавать украинской спецслужбе данные об объектах ФСБ через мессенджер WhatsApp.

По решению суда сообщников отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Томске суд приговорил к 7,5 года колонии российского ученого Лукашина за госизмену в пользу Китая.