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10:40, 20 октября 2022Силовые структуры

Российского ученого осудили на семь лет за госизмену в пользу Китая

В Томске суд приговорил к 7,5 года колонии ученого Лукашина за госизмену в пользу Китая

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Томский областной суд приговорил к 7,5 года лишения свободы физика Александра Луканина за госизмену. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Ученый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По некоторым данным, Лукашин передавал секретные сведения о российских технологиях в Китай. Его задержали осенью 2020 года.

9 сентября сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Михаила Баранова по подозрению в госизмене. Материалы дела находятся под грифом «секретно». По данным следствия, он пытался выдать иностранному государству составляющую гостайну информацию.

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Любовь Ширижик
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