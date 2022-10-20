Российского ученого осудили на семь лет за госизмену в пользу Китая

В Томске суд приговорил к 7,5 года колонии ученого Лукашина за госизмену в пользу Китая

Томский областной суд приговорил к 7,5 года лишения свободы физика Александра Луканина за госизмену. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Ученый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По некоторым данным, Лукашин передавал секретные сведения о российских технологиях в Китай. Его задержали осенью 2020 года.

9 сентября сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Михаила Баранова по подозрению в госизмене. Материалы дела находятся под грифом «секретно». По данным следствия, он пытался выдать иностранному государству составляющую гостайну информацию.