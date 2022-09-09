Раскрыты подробности дела задержанного за госизмену россиянина

Суд в Москве отправил под арест россиянина Баранова по делу о госизмене, оно засекречено

Материалы дела задержанного за госизмену россиянина находятся под грифом «секретно». Подробности в пятницу, 10 сентября, в своем Telegram-канале раскрыл «Подъем».

По данным издания, обвиняемого зовут Михаил Баранов, он пытался выдать иностранному государству составляющую гостайну информацию. По ходатайству следствия Мещанский городской суд Москвы отправил обвиняемого под арест.

Арестованному по статье 275 («Государственная измена») УК РФ россиянину грозит серьезный срок.

5 сентября сообщалось, что Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.