Ивана Сафронова осудили на 22 года колонии

Советник главы «Роскосмоса» Сафронов получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Срок, назначенный Сафронову, стал самым суровым в судебной практике по делам о госизмене, отмечает агентство.

Также на него наложен штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее 5 сентября сообщалось, что суд установил вину Сафронова в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»).

Прокурор просил суд приговорить Сафронова к 24 годам лишения свободы за передачу секретных сведений представителям иностранной спецслужбы.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.