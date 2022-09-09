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Россиянина арестовали в Москве за госизмену

Мещанский суд Москвы принял решение об аресте россиянина в рамках дела о госизмене

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россиянин, имя которого не раскрывается, арестован в рамках дела о госизмене в Москве. Суть обвинения не озвучена, однако Мещанский суд Москвы санкционировал меру пресечения в виде ареста по ходатайству следователя. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает «Интерфакс»

Ранее защита осужденного на 22 года советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова назвала приговор неадекватным. Адвокат посчитал, что «избитые фразы о незаконности и необоснованности судебного решения не могут отразить всего абсурда» вердикта.

Также ранее сообщалось, что временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности (СБУ) Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого задержали за госизмену.

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Владимир Шарапов
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