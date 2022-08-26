Руководителя Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену

СБУ задержала за госизмену врио начальника Института подготовки кадров собственной службы

Временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности (СБУ) Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого задержали за госизмену. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В мероприятии по задержанию участвовали сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.

Уточняется, что экс-руководителю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его имя не называется.

«В рамках уголовного производства по части 1 статьи 111 (государственная измена) продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям», — говорится в сообщении СБУ.

Ранее в апреле сообщалось, что на Украине по подозрению в госизмене задержали руководителя одной из прокуратур Николаевской области. Его обвиняли в передаче информации российским военным.