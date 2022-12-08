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14:12, 8 декабря 2022Мир

97-летняя бывшая нацистка выразила сожаление из-за работы в концлагере

97-летняя бывшая секретарша концлагеря Штуттгоф заявила, что сожалеет обо всем
Ирмгард Фурчнер

Ирмгард Фурчнер. Фото: Christian Charisius / Reuters

Бывшая секретарша нацистского концлагеря Штуттгоф в Польше Ирмгард Фухнер выразила сожаление из-за причастности к нему в ходе судебного разбирательства. Об этом сообщает Daily Mail.

97-летняя Фухнер на последнем заседании перед приговором впервые прокомментировала дело против нее, сказав, что «сожалеет обо всем, что произошло». «Мне жаль, что я была в Штуттгофе в то время», — добавила она.

Прокуратура просит дать Фухнер два года условного срока, считая, что она знала о массовых убийствах в концлагере. Защита женщины призвала оправдать ее, считая, что представленные материалы не доказывают этого. Бывшую секретаршу судят в причастности к убийству около 11,4 тысячи человек — евреев, поляков и советских узников лагеря.

Фухнер являлась секретарем офиса коменданта лагеря Пауля Вернера Хоппе с июня 1943 года по апрель 1945 года. Согласно делу против нее, она принимала под диктовку приказы офицера СС и вела его переписку. Она утверждала, что ничего не знала о массовых убийствах.

Судебное разбирательство было начато в прошлом году. Приговор должен быть оглашен 20 декабря.

В сентябре 2021 года Фухнер пропала перед заседанием суда, был выдан ордер на ее арест.

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Антон Похиляк
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