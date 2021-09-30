Немецкий суд выдал ордер на арест пропавшей перед заседанием 96-летней нацистки

В Германии разыскивают 96-летнюю нацистскую преступницу, которая не явилась на суд

В Германии разыскивается 96-летняя Ирмгард Фухнер, предполагаемая нацистская преступница, которая пропала перед заседанием суда по делу о ее участии в истреблении 11,4 тысячи евреев, поляков и советских узников концлагерей. Об этом сообщает Zeit.

В последний раз женщину видели выходящей из дома утром перед заседанием, на которое она не явилась. Фурхнер села в такси и доехала до ближайшей станции метро. Место нахождения преступницы до сих пор неизвестно. Немецкий суд выдал ордер на ее арест.

Бегство обвиняемой вызвало возмущение в Международном комитете Освенцима, представляющего выживших в концлагерях и их родственников: «Это свидетельствует о невероятном презрении к верховенству закона, а также к выжившим», — сказал вице-президент Кристоф Хойбнер.

Ирмгард Фухнер с 18 лет работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф в Польше. В лагере с 2 сентября 1939 года по 9 мая 1945 года было убито около 65 тысяч человек. Женщина была стенографисткой и помогала надзирателям в организации систематических убийств заключенных. Нацистская преступница утверждает, что ничего не знала об истреблении людей.

В августе в Германии суд предъявил обвинение 100-летнему мужчине, который работал охранником СС в концентрационном лагере на окраине Берлина. Ему вменяют соучастие в 3518 эпизодах убийств. Предполагается, что мужчина служил охранником в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год в качестве рядового члена военного крыла нацистской партии. Пресс-секретарь городского суда Нойруппин Ирис ле Клер заявила, что процесс по этому делу начнется в октябре.