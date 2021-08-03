В Германии осудят 100-летнего бывшего охранника концлагеря

В Германии осудят 100-летнего мужчину, которого обвиняют в 3518 эпизодах соучастия в убийстве на основании утверждений о том, что он работал охранником СС в концентрационном лагере на окраине Берлина во время Второй мировой войны, передает Associated Press.

Предполагается, что мужчина служил охранником в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год в качестве рядового члена военного крыла нацистской партии. Пресс-секретарь городского суда Нойруппин Ирис ле Клер заявила, что процесс по этому делу начнется в октябре. Имя бывшего охранника не называется, поскольку это запрещено германским законодательством о защите частной жизни.

Несмотря на преклонный возраст, подозреваемый признан здоровым для того, чтобы предстать перед судом. Однако придется ограничить число часов в день, в течение которых будут проходить заседания. «Медицинская экспертиза подтвердила, что он может предстать перед судом в ограниченном режиме», — подчеркнула ле Клер.

Коцлагерь Заксенхаузен основали в 1936 году. Предполагалось, что он станет учебным лагерем для лабиринтной сети, которую нацисты построили на территории Германии, Австрии и оккупированных территориях. С 1936 по 1945 год Заксенхаузене находились более 200 000 человек. Точное число погибших неизвестно, предполагается, что в лагере умерли по меньшей мере 40-50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Германии осудят 96-летнюю нацистку за убийства в годы войны. Ирмгард Фухнер обвиняют в участии в качестве пособника нацистов в истреблении 11,4 тысячи евреев, поляков и советских узников концлагерей в годы Второй мировой войны.